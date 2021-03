Danmark vil åpne når alle over 50 år er vaksinert

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og leder for det borgerlige opposisjonspartiet Venstre Jakob Ellemann-Jensen er enige om det sentrale punktet i den danske gjenåpningsplanen.

Det ble slått fast i en partilederdebatt på dansk TV 2 i anledning ettårsdagen for nedstengingen i landet.

Enigheten kommer etter at Venstre la fram et forslag der restriksjonene gradvis lempes fram til alle over 50 år er fullvaksinert.

Statsminister Fredriksen roser planen til opposisjonspartiet og sier den ligner det som andre partier har jobbet med.

– Jeg er enig i at når alle over 50 er vaksinert, så kan vi i prinsippet ha et åpent Danmark, sier Mette Frederiksen.

Hun sier den kommende gjenåpningsplanen skal vise hvilke tiltak som lempes på først og viser til at det er bred oppslutning om at barn og unge og skolesektoren prioriteres.

– Så får vi se hva som åpner fram mot sommeren, sier Frederiksen før fredagens forhandlingene om planene.

Statsministeren sier danskene ikke må vente lenge på planen. Den skal være ferdig forhandlet og klar senest 23. mars, lover hun.