Elfenbenskystens statsminister er død

Bakayoko døde i Freiburg i Tyskland, der han ble behandlet for kreft. For en måneds tid siden ble han sendt til Paris for å få behandling, og han ble nylig flyttet til Tyskland. En offentlig kunngjøring om dødsfallet ble lest opp på najonalt fjernsyn onsdag kveld.

Det er andre gang på under ett år at landets sittende statsminister har dødd på grunn av sykdom. Bakayoko ble utnevnt i juli som etterfølgeren til Amadou Gon Coulibaly, som døde av hjerteinfarkt.

Bakayoko var regnet som en nær alliert av presidenten Alassane Ouattara, som i november gikk løs på sin tredje periode etter å ha vunnet det omstridte valget. Presidenten omtaler Bakayoko som en «fremragende statsmann» i sin kondolanse.

– Statsministeren tjente Elfenbenskysten med engasjement og entusiasme på en uselvisk måte, sier Ouattara.