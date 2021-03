Klart for siste avstemming om Bidens krisepakke

Den 1.900 milliarder dollar store statlige hjelpepakken, som er populær blant amerikanere flest og ble godkjent av Senatet i helgen, er ventet å bli vedtatt i Representantenes hus med knapt flertall. Det markerer slutten på ukelange forhandlinger om pakkens innhold og pris.

Tirsdag stemte Representantenes hus for å behandle krisepakken, etter at Senatet hadde gjort endringer og godkjent den. Avstemmingen fulgte partilinjene, og 219 representanter stemte for mens 210 stemte mot. Ingen republikanere stemte ja, og kun én demokrat stemte nei, skriver Reuters.

Representantenes hus samles igjen onsdag morgen klokken 9 (klokken 15 norsk tid), ifølge flertallsleder Steny Hoyer. Da er det ventet at koronakrisepakken blir vedtatt og snart etter kan ende på Bidens skrivebord for en signatur.

Det kan skje like før en planlagt tale som Biden skal holde i beste sendetid torsdag, ifølge Washington Post. Talen holdes i anledning ettårsdagen for nedstengingen i USA.

Største på mange tiår

Den omfattende økonomiske hjelpepakken er ett av de største tiltakene for å bekjempe fattigdom siden 1960-tallet, og vil være en viktig seier for demokratene og Biden mindre enn to måneder etter at han tok over som president.

Mange milliarder skal brukes på dem som rammes hardest: fattige, minoriteter og kvinner.

Amerikanerne flest vil få en sjekk på 1.400 dollar, men det er klare inntektsgrenser for denne hjelpen. Dette er den tredje sjekken i sitt slag siden pandemien begynte. 350 milliarder dollar skal fordeles til statlige og lokale myndigheter og 130 milliarder dollar går til skolesektoren.

For å få fart på koronatesting, sporing og forskning bevilges det 50 milliarder dollar, og 15 milliarder dollar går til distribusjon av vaksiner. I tillegg bevilges 10 milliarder dollar til innkjøp av utstyr som trengs i kampen mot viruset.

Økt støtte til arbeidsløse

Pakken åpner for en forlengelse av bidragene til arbeidsløse fram til september. For de over fire millioner langtidsledige er dette en helt kritisk hjelp å få. Dagens ordning utløp allerede i midten av mars. Ukebeløpet jekkes opp med 300 dollar, det samme beløp som lå inne i hjelpepakken i desember.

Barnefamilier får 250–300 dollar for hvert barn under 18 år. Fradrag for barn på skattemeldingen øker også. Støtte til dem som tar seg av barn, er et av de temaene som har høstet støtte fra begge partier.

Demokratene rykker inn med store summer til kampen mot korona og til fordeling av vaksiner. Økonomien kan ikke reddes uten at man får kontroll over pandemien, har vært gjennomgangstonen under behandlingen i Senatet.

Ingen økt minstelønn



Økning av minstelønna til 15 dollar i timen innen 2025 måtte Biden gi opp. Her var motstanden for stor i egne rekker.

Selv om det er en del republikansk støtte til enkelte av punktene, er det ikke ventet at noen våger å bryte ut og hisser på seg den konservative velgerbasen.

Det ligger an til at republikanerne opptrer som blokk og avviser koronapakken, men demokratene er sikre på at de har nok stemmer til å få vedtatt den.