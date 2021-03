Nasjonalgarden blir værende i USAs hovedstad

Fram til slutten av mai skal nærmere 2.300 soldater fra nasjonalgarden sørge for sikkerheten i hovedstaden. Det er skjer etter en anmodning fra Capitol-politiet, opplyser forsvarsdepartementet Pentagon.

Soldatene skulle i utgangspunktet være stasjonert i Washington fram til 12. mars. Myndighetene har de siste dagene funnet ut hvordan de kan etterkomme forespørselen fra politietaten, som blant annet har ansvaret for sikkerheten til Kongressen.

Det er for tiden 5.100 soldater i Washington som skulle forlate byen til helgen. Det er usikkert når disse blir avløst, og om de blir værende noen ekstra dager. Pentagon sier at det vil samarbeide med Capitol-politiet for å redusere antall soldater i byen over tid.

Avgjørelsen om å forlenge tilstedeværelsen understreker bekymringen for sikkerheten ved Kongressen to måneder etter at en mobb angrep USAs nasjonalforsamling. Politiet har opprettholdt et høyt sikkerhetsnivå som følge av etterretningsrapporter som peker på at det er fare for at militante grupper kan angripe Kongressen.