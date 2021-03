Oprah: Kommentar om Archies hudfarge kom ikke fra dronningen eller prins Philip

– Han sier ikke hvem som var med i samtaler om dette, men han vil forsikre seg om at jeg visste – og kunne dele videre, om mulig – at hans bestemor og bestefar ikke var med i de samtalene, sier Winfrey.

I et intervju med den amerikanske TV-dronningen sier hertuginne Meghan at før hun og prins Harry fikk sitt første barn, ble ektemannen møtt med «bekymringer og samtaler» om «hvor mørk Archies hud ville bli». Hertuginnen har svart mor og hvit far.

Sønnen Archie ble født i mai 2019. Paret venter nå sitt andre barn, en datter.

I TV-intervjuet med Winfrey kommer de to med mange oppsiktsvekkende avsløringer om livet på innsiden av det britiske kongehuset.