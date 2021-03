Unge amerikanere risikerer livstid for politidrap i Roma

Det melder det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Mario Cerciello Rega (35) ble stukket flere ganger med kniv da han og kollegaen Andrea Varriale forsøkte å pågripe to amerikanere som var mistenkt for tyveri. Cerciello Rega døde av skadene, og drapet fikk stor oppmerksomhet i Italia.

Det er Finnegan Lee Elder og Gabriel Christian Natale-Hjorth, som da var henholdsvis 19 og 18 år gamle, som anklages for å ha stukket Rega. De kommer fra San Francisco og var på ferie i Roma.

Amerikanerne stjal angivelig en ryggsekk fra en kokainselger, etter at han ga dem aspirin istedenfor kokain. Senere skal de ha krevd penger og ekte kokain i bytte mot ryggsekken.

De to politimennene møtte dem i sivil bekledning for å få tilbake ryggsekken. Ifølge aktor Maria Sabina Calabretta stilte amerikanerne forberedt til møtet.

– Formålet var å drepe. Det var ikke selvforsvar, de var klare for hva som helst. De bekymret seg ikke for tilstanden til offeret, de løp fra åstedet og gjemte kniven, sa Calabretta i retten lørdag, ifølge Ansa.

Ifølge Calabretta ble Rega knivstukket elleve ganger på mindre enn 30 sekunder, og hadde ingen sjanse til å forsvare seg.

Lee Elder og Natale-Hjorth har tidligere forklart at de ikke var klare over at Rega og partneren var politimenn, og at de heller ikke skal ha gjort seg til kjenne som politifolk. Varriale bestrider dette.

Lee Elder har forklart at de to politibetjentene angrep ham og Natale-Hjorth straks de møttes, og at han stakk en av dem i beinet i selvforsvar. Politiet hevder at Rega var ubevæpnet, og at amerikanerne stakk ham med en 18 centimeter lang kniv.

En dom i saken er ventet i april.