Voldsom eksportøkning i Kina

Samtidig økte importen med 22 prosent. Det innebærer at Kina kan legge fram et handelsoverskudd tilsvarende rundt 888 millioner kroner for årets to første måneder.

Ifølge AFP er dette de beste eksporttallene i Kina på mer enn 20 år. Særlig elektronikk og tekstiler, eksempelvis munnbind, gis mye av æren for eksportveksten. Elektronikkeksporten økte med 54,1 prosent i perioden, mens eksport av tekstiler økte med 50,2 prosent, ifølge offisielle tall.

De nye tallene står i skarp kontrast til fjorårets nedgang på 17 prosent i eksporten og 4 prosent i importen, da etterspørselen døde både i Kina og globalt som følge av pandemien.

Sammenligningen med fjorårets tall bidrar også trolig til å presse opp de nye tallene.