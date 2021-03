Sisi: Egypt og Sudan motsetter seg Etiopias fylling av omstridt dam

Egypt, Sudan og Etiopia er i en årelang strid om et enormt damanlegg i Den blå Nil. Over flere år har de tre landene mislyktes med å komme til en avtale om fyllingen og hvordan den skal opereres.

Egypt og Sudan hevder at den store demningen Etiopia har bygd utgjør en eksistensiell trussel for jordbruket og drikkevannsforsyningen i de to landene. Den blå Nil har sin kilde i Tanasjøen i Etiopia og møter Den hvite Nil i Sudan. Derfra fortsetter Nilen gjennom Egypt og ut i Middelhavet.

Etiopia feiret i fjor at de hadde begynt å fylle dammen. Regjeringen har lagt fram planer om å gå videre til neste fase i fyllingen, uavhengig av en eventuell avtale med de to andre landene.

– Vi motsetter oss fait accompli-tilnærmingen og utøvelse av kontroll over Den blå Nil gjennom ensidige tiltak, uten å ha tatt Sudan og Egypts interesser med i regningen, sa Sisi lørdag.

Uttalelsen kom under Sisis første besøk til Sudan siden landets autoritære president Omar al-Bashir ble styrtet for nesten to år siden.

Egypt og Sudan har blitt enige om å gjenoppta forhandlinger der Den afrikanske union, FN, EU og USA kan bidra som meklere, med mål om å lande en avtale før flomsesongen, la Sisi til – flankert av general Abdel Fattah al-Burhan, som leder overgangsrådet i Sudan og dermed er landets øverste leder.