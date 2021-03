6. mars blir helligdag i Irak etter pavebesøk

Dagen skal bli kjent som den nasjonale helligdagen for toleranse og sameksistens, kunngjorde statsminister Mustafa al-Kadhimi lørdag.

Pave Frans besøkte tidligere samme dag Sistani i sjiamuslimenes hellige by Najaf, sør i Irak. Frans er den første paven som besøker landet.

Helligdagen skal også være en hyllest til møtet mellom ledere fra flere religioner i profeten Abrahams fødeby Ur.

Paven, som er overhode for den katolske kirken, møtte representanter for islam, kristendommen og yazidiene der lørdag. Det var på forhånd også ventet at jødiske representanter skulle være til stede, men det skjedde ikke.

I Det gamle testamente i Bibelen kom Abraham, far til både islam, jødedommen og kristendommen, fra slettene i Ur. Byen er dermed viktig for alle de tre religionene.