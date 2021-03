– Våre foreløpige tall er rundt 50 bortviste personer, tre anmeldte forbrytelser og seks skadde politifolk, hvorav én er sendt til sykehus, sier operasjonsleder Anna Nilsson lørdag kveld.

Demonstrasjonen på Medborgarplatsen samme ettermiddag var i strid med smittevernreglene, som bare tillater at åtte personer samler seg til arrangementer utendørs i den svenske hovedstaden.

Da politiet raskt besluttet å oppløse demonstrasjonen, begynte folkemengden å marsjere bort fra torget, og det oppsto tumulter.

Demonstrasjonen ble arrangert av organisasjonen Frihet Sverige. De mener coronarestriksjonene er et angrep mot folks frihet og krever dem avviklet.

Politiet opplyste på forhånd at markeringen kunne holdes, men at den ville bli oppløst dersom flere enn åtte personer samlet seg.

Det var mange som valgte å demonstrere i Stockholm lørdag. Demonstrantene ropte slagord som «Frihet, Sverige» og «Vi har fått nok». Foto: Henrik Montgomery / AP

Et stort politioppbud møtte fram på Medborgarplatsen til demonstrasjonen. Rundt 1.000 personer hadde meldt seg på arrangementet kalt «Tusenmannamarschen» via Facebook. Nyhetsbyrået TTs reporter på stedet anslår at omkring halvparten møtte opp.

Demonstrantene ropte slagord som «Frihet, Sverige» og «Vi har fått nok».

Protestmarsjen ble stoppet på broen mot Gamla stan. En gruppe fortsatte imidlertid mot Kungsträdgården. 50 personer som ikke adlød politiets ordre om å forlate stedet, ble bortvist i busser.