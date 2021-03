Paven møtte sjiamuslimenes leder i Irak

De to aldrende mennene – paven er 84 år gammel og Sistani er 90 – møttes i sjiamuslimenes hellige by Najaf, 180 kilometer sør for Bagdad.

Sistani viser seg sjelden offentlig og tar heller ikke imot mange gjester, men han gjorde et unntak for paven, som er på et fire dager langt besøk i Irak.

På vei inn til Najafs gamleby, passerte pavens strengt bevoktede bilkortesje store plakater og bannere med det kjente sitatet fra profeten Muhammeds fetter og svigersønn, imam Ali.

– Det fins to typer mennesker: Enten dine brødre i troen, eller din likeverdige i skapelsesverket.

Beskjeden bolig

I en av gamlebyens trange gater steg paven inn i ayatollaens beskjedne bolig, der pressen ikke fikk være med.

Irak hadde før USAs invasjon i 2003 anslagsvis 1,5 millioner kristne, men i dag er det færre enn 400.000 igjen i en befolkning på 40 millioner.

Iraks kristne samfunn er et av de eldste og mest mangfoldige i verden. Kaldeisk-katolikker og andre katolikker utgjør om lag halvparten, mens armensk-ortodokse og protestanter er blant de andre gruppene.

Dialog

Pave Frans har i årevis arbeidet for å bedre forholdet mellom kristne og muslimer og har blant annet etablert et godt forhold til sunnimuslimske ledere som sjeik Ahmed el-Tayeb i Kairo.

Han har tidligere besøkt sunnimuslimske ledere i land som Bangladesh, Marokko, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Ayatolla Ali al-Sistani blir sett opp til av de fleste av verdens 200 millioner sjiaer, som utgjør en minoritet blant muslimer, men en majoritet i Irak.

– Han er en religiøs leder med høy moralsk autoritet, sier kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, som leder pavens råd for dialog med andre trosretninger.