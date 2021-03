Venstreradikal gresk drapsmann har fått nyresvikt etter sultestreik

Koufodinas soner elleve livstidsdommer samt 25 år for sin rolle i 11 av 23 attentat som den nå oppløste venstreradikale gruppen 17. november sto bak.

Blant ofrene var diplomater og offiserer fra USA, Storbritannia, Tyrkia og Hellas. Han ble i slutten av februar innlagt på sykehus i Lamia sentralt i Hellas etter å ha nektet å ta imot mat i 48 dager fordi han fikk avslag på en søknad om å bli overført til et fengsel i Aten, der han ville vært nærmere familien.

Sykehuset sier nå at det har «tatt alle nødvendige steg» i forsøk på å forhindre en slik utvikling, utenom tvangsmating, som den greske legeunionen har sagt at vil anses som tortur.

Koufodinas har fått medisin og noe væske intravenøst, ifølge hans personlige lege Thodoros Sdoukos.

– Vi snakker nå om timer igjen å leve. Vi har kommet i en situasjon vi alle håpte å unngå, sa han til den Aten-baserte radiostasjonen Sto Kokkino fredag.

Greske myndigheter har styrket sikkerheten ved politistasjoner og andre mulige mål, i frykt for mulige aksjoner om Koufodinas dør. Flere bygninger som huser statlige etater og politikere har i det siste blitt utsatt for hærverk og mål for ildspåsettelser fra Koufodinas' støttespillere.

Det har vært demonstrasjoner i støtte for Koufodinas nesten daglig i Aten og andre greske byer i det siste, men en nylig meningsmåling indikerer at nesten 70 prosent av landets befolkning ikke støtter ham i kravet om å bli flyttet.