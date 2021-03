Britisk tabloidavis må trykke notis om Meghan-søksmål på forsiden

Den britiske tabloidavisa Mail on Sunday må trykke en uttalelse der de erkjenner at Meghan vant fram med søksmålet sitt mot avisens eierkonsern. Meghan mener avisa krenket privatlivet hennes og brøt med opphavsretten, da deler av et brev Meghan hadde sendt til faren sin, ble trykket i flere artikler. Foto: Daniel Leal-Olivas / Pool Photo via AP / NTB Foto: NTB