Den dystre spådommen er dårlig nytt for Tysklands planer om å gjenåpne samfunnet. For kun noen dager siden ble statsminister Angela Merkel og delstatsministrene enige om en plan for gradvis gjenåpning av samfunnet de neste ukene.

De to siste månedene har antall tilfeller som skyldes den mer smittsomme virusvarianten B117, vært økende. I dag utgjør den cirka 40 prosent av smittetilfellene, ifølge data fra Robert Koch-instituttet (RKI).

– Det ventes at B117 snart vil være den dominerende varianten i Tyskland, sier RKI-sjef Lothar Wieler.

– Da vil det bli enda vanskeligere å holde viruset under kontroll, tilføyer han.

Uttalelsene ble gitt på en pressekonferanse som Wieler holdt sammen med helseminister Jens Spahn fredag.

Fra og med mandag vil tyske myndigheter tilby alle innbyggerne én gratis coronatest per uke. Tiltaket skulle vært iverksatt for en uke siden, men ble forsinket, og Spahn understreker nå at tilbudet ikke vil være tilgjengelig for alle med det samme.

Tyskland er blant EU-landene der myndighetene har fått kritikk for en treg start på massevaksineringen sammenlignet med land som Storbritannia og Israel.