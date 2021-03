WHO-team dropper foreløpig rapport etter Wuhan-besøk

I stedet vil de publisere en fullstendig og endelig rapport med en oppsummering av funnene i løpet av de neste ukene, opplyser Peter Ben Embarek, eksperten som ledet WHO-teamet, til avisen Wall Street Journal.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa for tre uker siden at det ville komme en foreløpig rapport med et sammendrag av de viktigste funnene om kort tid, og at den endelige rapporten ville komme i løpet av noen uker.

WHO-teamet reiste til Kina i januar og tilbrakte fire uker i landet. De besøkte blant annet storbyen Wuhan, der de første tilfellene av covid-19 ble registrert i desember 2019.

Arbeidet med å finne virusets opprinnelse er blitt sterkt politisert etter at tidligere president Donald Trump ga Kina skylden for pandemien og kritiserte WHO for å være i hendene på Kina.

Samtidig er det blitt klart at WHO til tider har vært frustrert på grunn av manglende innsyn og informasjon fra Kina.