Ecuador og Colombia advares mot tsunami

Østkysten av New Zealand ble torsdag rammet av en rekke kraftige jordskjelv, det kraftigste målt til 8,1. Også fredag var det etterskjelv.

Jordskjelvene førte til masseevakuering langs kysten av New Zealand, men faren for tsunami der ble etterhvert avblåst.

Tsunamivarselet for stillehavsøyene Vanuati og Ny-Caledonia er også trukket tilbake, men U.S. Tsunami Warning System advarer om at en tsunami på mellom 30 centimerer og 1 meter fortsatt kan ramme kysten av Ecuador og Colombia.