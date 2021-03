Kina strammer grepet i Hongkong

Folkekongressen behandler nå et lovutkast som i praksis vil fjerne all opposisjon og sikre det Beijing kaller «en patriotisk regjering» i Hongkong.

Dersom loven blir vedtatt og satt ut i livet, må kandidater til Hongkongs lovgivende forsamling godkjennes av en Beijing-vennlig valgkomité, opplyser Folkekongressens visepresident Wang Chen.

Knebles

Ifølge han inneholder den nye valgloven et system for å sikre at kun kvalifiserte kandidater får stille til valg, noe som vil sikre «en ryddig politisk deltakelse».

Saker som fremmes under Folkekongressens årlige plenumsmøte, er i praksis alt vedtatt av det kinesiske kommunistpartiet, noe som også antas å gjelde den nye valgloven for Hongkong.

– Dersom disse tiltakene blir vedtatt, noe jeg er sikker på at de blir, vil opposisjonelle stemmer effektivt bli kneblet, konstaterer KIna-analytikeren Willie Lam ved Chinese University i Hongkong.

Fengslet

Demokratiforkjempere har lenge fryktet at Beijing ville endre valgsystemet i Hongkong og slå ytterligere ned på demokratibevegelser, etter at Folkekongressen i fjor vedtok en ny sikkerhetslov for byen.

Hongkong har vært preget av omfattende demonstrasjoner siden loven trådte i kraft, og myndighetene har med hjemmel i loven pågrepet hundrevis av demonstranter.

Torsdag forlenget en domstol i Hongkong varetektsfengslingen av 32 ledende dissidenter, blant dem advokaten Benny Tai, kjent som en av lederne i Occupy-bevegelsen i 2014.

Rettssaken mot de varetektsfengslede ble samtidig berammet til 31. mai.

Demonstrasjoner

Hongkong ble lammet av store demonstrasjoner sommeren og høsten 2019, da et lovforslag åpnet for at innbyggere i Hongkong kunne utleveres til Fastlands-Kina og straffeforfølges der.

Dette lovforslaget ble trukket, men demonstrasjonene fortsatte med krav om fullt demokrati. Den nye sikkerhetsloven for Hongkong som ble vedtatt av Folkekongressen i fjor, var et svar på disse demonstrasjonene.

Kina har høstet skarp internasjonal kritikk for loven og behandlingen av demonstranter i Hongkong, men ledelsen i Beijing avviser kritikken og kaller den innblanding i landets indre anliggender.