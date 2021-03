Meghan og Harrys strid med kongehuset eskalerer

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan forvente at vi bare skal være stille, om det er slik at kongehuset spiller en aktiv rolle i å fremme løgner om oss, sier hun i et klipp fra et kommende intervju med Oprah Winfrey.

Klippet kom ut like etter at Buckingham Palace kunngjorde at de undersøker anklager om at Meghan mobbet ansatte ved kongepalasset da hun var i Storbritannia.

Meghan omtaler anklagene som et karakterdrap og et forsøk på å fremme et «fullstendig usant narrativ».

Ute av kongehuset

Tidlig i 2020 flyttet paret til USA, trakk seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien. De varslet imidlertid en vurdering av sine framtidige roller på et senere tidspunkt.

I slutten av februar i år kom meldingen om at paret ikke vil vende tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset.

– Dronningen har skrevet og bekreftet at det ved å tre ut av arbeidet i kongefamilien, ikke er mulig å fortsette med det ansvar og de plikter et liv i det offentliges tjeneste innebærer, het det blant annet i en uttalelse fra Buckingham Palace.

Der het det også at Harry og Meghan fortsatt var «høyt elskede» medlemmer av familien.

Parets æresutnevnelser og beskytteroppgaver skal fordeles på de gjenværende britiske kongelige.

Vant i retten

I forkant av at paret trakk seg fra kongehuset og flyttet fra Storbritannia i fjor, hadde Harry og Meghan ved en rekke anledninger uttrykt sterk misnøye med hvordan de blir behandlet av mediene. De har saksøkt flere aviser for invaderende dekning, og Harry har anklaget medienes dekning av Meghan, som har en mørkhudet mor, for å ha rasistiske undertoner.

En britisk domstol slo i februar fast at medieselskapet Associated Newspapers (ANL) krenket Meghans privatliv ved å publiserte et personlig brev skrevet til faren, blant annet i magasinet People.

Nylig ble hun også tilkjent over 5 millioner kroner (450.000 pund) i sakskostnader.

I et annet klipp fra det kommende intervjuet, sier prins Harry at han fryktet at «historien kunne gjenta seg» om de hadde blitt i Storbritannia, en referanse til tabloidpressens jag etter moren hans, prinsesse Diana, som døde i en bilulykke etter å ha blitt forfulgt av fotografer gjennom Paris i 1997.