Det sier det amerikanske tsunamivarselssenteret for Stillehavet, som undersøker om folk på Hawaii også må evakuere.

Skjelvet ble målt til 8,0 nær de avsidesliggende Kermadec-øyene i nordøst like før klokka 9 fredag morgen lokal tid. Det førte til at New Zealands sivilforsvar utstedte en nasjonal tsunamadvarsel og ba folk på østkysten av Nordøya evakuere umiddelbart.

Tidligere sendte varslingssenteret på Hawaii ut en tsunamiadvarsel til Amerikanske Samoa som følge av det samme skjelvet, men nedjusterte siden det.

Det amerikanske senteret mener det er fare for bølger på opptil tre meter i stillehavsregionene Vanuatu og det franske territoriet Ny-Kaledonia.

Skjelvet kan utløse mindre bølger i områder så langt unna som Japan, Russland, Mexico og den søramerikanske kysten.

Kraftige skjelv

Innbyggere i store kystområder på Nordøya må bevege seg opp i høyden umiddelbart på grunn av tsunamifare, sier New Zealands sivilforsvar.

Myndighetene utstedte det nye tsunamivarselet etter at et tredje kraftig jordskjelv fant sted på en og samme dag.

Det siste og kraftigste skjelvet ble målt til 8,0 nær de avsidesliggende Kermadec-øyene i nordøst like før klokka 9 fredag morgen lokal tid.

Det førte til at New Zealands sivilforsvar utstedte et nasjonalt tsunamivarsel. De ber folk på østkysten av Nordøya evakuere umiddelbart, enten til nærmeste høyde eller så langt inn i landet som mulig. Det omfatter dem som bor langs Bay of Islands til Whangarei-distriktet, og fra Matata til Tolaga Bay, inkludert Whakatane og Opotiki, samt Great Barrier Island.

Gå, løp eller sykle

– Gå, løp eller sykle dersom det er mulig for å redusere risikoen for å stå fast i trafikken, sier sivilforsvaret, som påpeker at evakueringsordrene trumfer coronaregler.

Folk som avisen The Dominion Post har snakket med, sier at de tar varselet på alvor. De sier også at det er «skremmende», men at de har blitt godt trent i å evakuere.

Avisen New Zealand Herald melder at flere tusen allerede har evakuert. Det skal være mye trafikk på veien mot evakueringspunktene.

Kan vare i timevis

Det newzealandske sivilforsvaret sier at den første bølgen ikke nødvendigvis er den største, og at tsunami-aktiviteten kan vare i flere timer.

– Ikke vend tilbake før sivilforsvaret har gitt grønt lys, sier de.

Også det amerikanske tsunamivarslingssenteret for Stillehavet har utstedt tsunamivarsel for Amerikansk Samoa som følge av det samme jordskjelvet, som fant sted over 1.000 kilometer fra New Zealands kyst.

Vekket av jordskjelv

Det er også mulighet for farlige bølger i New Zealand, Tonga, Niue, Samoa, Cook Islands, Fiji, Vanuatu, Tokelau, samt Wallis og Fortuna, ifølge senteret.

Kort tid tidligere rystet et jordskjelv målt til 7,4 i samme område ved de ubebodde Kermadec-øyene, som ligger mellom Nordøya og Tonga. Etter det første jordskjelvet med styrke 6,9, som vekket New Zealands innbyggere rundt seks timer tidligere, ble det utstedt et tsunamivarsel som siden ble opphevet. Det er ikke meldt om skader fra det første jordskjelvet.