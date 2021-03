Falsk coronavaksine beslaglagt i Kina og Sør-Afrika

Den internasjonale politisamarbeidsorganisasjonen Interpol opplyste denne uka at 400 medisinglass med falsk coronavaksine var blitt funnet i et lager i Germiston utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Innholdet i flaskene utgjør rundt 2.400 vaksinedoser. Det ble også funnet falske ansiktsmasker.

Politiet arresterte tre kinesere og en person fra Zambia under aksjonen.

Kinesisk politi har også avslørt et nettverk som solgte falske covid-19-vaksiner i Kina. Der skal det være snakk om over 3.000 falske vaksinedoser. 80 personer er arrestert.

Myndigheter er advart

Tidligere i år utstedte Interpol et såkalt oransje varsel, der de advarte myndigheter rundt om i verden om at kriminelle organisasjoner trolig ville utnytte pandemien til å begå ulike former for forbrytelser, som produksjon av falske vaksiner og svindelforsøk på nettet.

Avsløringen av de falske vaksinene er bare toppen av isfjellet når det gjelder covid-19-relaterte forbrytelser, sier Interpols generalsekretær Jürgen Stock.

Interpol har gjennom aksjonene i Kina og Sør-Afrika også fått rapporter om distribusjon av falske vaksiner og svindelforsøk rettet mot ulike helseinstitusjoner.

Godkjente vaksiner fås ikke på nett

Politiorganisasjonen gjør oppmerksom på at ingen godkjente vaksiner per i dag er tilgjengelig for salg på nettet.

– En vaksine som blir avertert på nettet eller det mørke nettet, vil ikke være lovlig. En ikke godkjent vaksine kan være farlig, advarer Interpol.

Allerede i desember i fjor gikk Jürgen Stock ut og advarte om en sterk økning i kriminaliteten knyttet til utrullingen av vaksiner, deriblant innbrudd, tyveri og angrep mot vaksineforsendelser.