Venezuelas opposisjon anklager regjeringen for ulovlig gullsalg

Den fremstående opposisjonspolitikeren Julio Borges, som representerer opposisjonsleder Juan Guaidó, dro onsdag til Washington der han presenterte funn i en gransking av salg av 300 tonn gull siden 2014. Russland, Mali og De forente arabiske emirater er angivelig involvert.

– Emiratene er nervesenteret i dette store tyveriet av Venezuelas rikdom, sa Borges.

Han la til at Maduro har klart å skaffe i overkant av 10 milliarder kroner i fjor via salg av landets gullreserver.

Fallende gullreserve

– Store mengder kontanter har funnet veien fra Emiratene til Venezuela i bytte mot venezuelansk gull, sa Borges, som la fram sin rapport for USAs finansdepartement og for utenrikskomiteen i Senatet i Washington.

– Dette er penger som ankommer Venezuela uten noen slags kontroll, og Maduro får tilgang til dem, sa han.

Venezuelas regjering har ikke svart på AFPs henvendelse om å kommentere saken.

Ifølge Venezuelas sentralbank hadde landet 85,7 tonn gull i desember. Seks år tidligere var gullreserven på 275 tonn, ifølge offisielle tall.

Ber USA granske

Borges sa at han har dokumenter, bilder og video som kan bevise påstandene i rapporten. Han sa at gullbarrer var blitt sendt med et russisk fly til et raffineri i Mali «for å fjerne spor av at det er venezuelansk gull».

Mesteparten av gullet ender opp i Emiratene, men noe har også funnet veien til Libya og Sveits, ifølge Borges, som hevder at ansatte i hæren har fremskaffet opplysninger.

Borges ber USA granske saken og innføre sanksjoner mot dem som angivelig er involvert, blant dem oljeminister Tareck El Aissami og den colombianske forretningsmannen Alex Saab, som for tiden sitter i varetekt i Cape Verde. USA har bedt om at Saab må utleveres i en korrupsjonssak knyttet til Maduro.

To franske statsborgere som er ansatt i finanshuset Noor Capital i Emiratene er også involvert i veksling av gull mot kontanter, ifølge Borges.

Nektes tilgang

Regjeringen i Caracas har lenge hatt problemer med tilgang på penger, i stor grad som følge av fallende oljepriser, nedgang i oljeproduksjonen og effekten av amerikanske sanksjoner.

Caracas forsøker å få tilgang til 30 tonn med gull som Venezuela har liggende i den britiske sentralbanken Bank of England. Storbritannia nekter landet tilgang til gullet, med henvisning til at landet anerkjenner Guaidó, ikke Maduro, som Venezuelas leder, noe også rundt 50 andre land gjør.

Guaidó erklærte seg midlertidig president i januar 2019 i ly av sin rolle som nasjonalforsamlingens leder etter anklager om at Maduro ble ulovlig gjenvalgt året før.