Elektrisitetsverksjef sparket i Texas

Bill Magness har fått en to måneder oppsigelsesperiode. Det besluttet styret i selskapet onsdag kveld.

– I denne overgangsperioden skal Bill fortsette som president og administrerende direktør og samarbeide med delstatens ledere og regulatorer i arbeidet med å reformere ERCOT, heter det i en uttalelse.

Magness, som i 2019 hadde en inntekt på over 876.000 dollar (7,4 millioner kroner), har fått mye av skylden for det omfattende strømbruddet som rammet Texas 15. februar da ekstremkulde veltet inn over delstaten.

ERCOT, som har 26 millioner kunder, viste til frosne gassledninger med lavt trykk og manglende forsyning som resultat, samt frosne instrumenter og frosne vindturbiner som årsaker til energimangelen. Politikere fra begge partier har i kraftige ordelag kritisert ERCOT.

Texas er den eneste av USAs 48 fastlandsdelstater som har sitt eget uavhengige kraftnett, som ikke er knyttet til nabodelstatenes nettverk i tilfelle krise. Videre har delstaten i flere tiår spart penger ved å unnlate å følge opp føderale krav om å bygge opp kraftreserver, ifølge Washington Post.

Delstaten har dessuten et system der de kun betaler for produsert energi, og ikke har noen insentiver til å bygge opp lagre for perioder med stor etterspørsel.