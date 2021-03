Tyskland forlenger nedstengningen til 28. mars

Merkel har vært under press fra regionale ledere og folk flest som ønsker mer frihet etter flere måneder med ulike former for nedstengninger. Enigheten kom på plass etter flere timer med forhandlinger onsdag.

Merkel kunngjorde onsdag kveld at landet går inn i en ny fase av pandemien, og at det fra mandag blir visse lettelser på folks mulighet til å samles. Hver husholdning får lov til å være sammen med en annen husholdning, opp til en øvre grense på fem personer, samt barn under 14 år.

Hvis smitteraten faller, kan denne begrensningen på antall personer bli ytterligere myket opp.

Bokhandlere, blomsterbutikker og hagesentre kan gjenåpne i hele landet så lenge kravene til hygiene ivaretas. I noen delstater er de allerede åpne.

Ytterligere gjenåpninger vil være tett knyttet til lokale smitterater, uttalte Merkel etter møtet med delstatssjefene.