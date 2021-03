Forbudet ble innført i et forsøk på å sikre at Facebook ikke ble en plattform for å spre desinformasjon og skape kaos.

Selskapet skriver i en uttalelse at de har fått mye tilbakemeldinger om forbudet og har lært mer om politisk annonser.

– Som et resultat planlegger vi å bruke de kommende månedene til å ta en nærmere titt på hvordan disse annonsene fungerer på tjenesten vår og se hvor fremtidige endringer kan komme, skriver selskapet Facebook.

Da politiske annonser ble stanset i november i fjor, sa Facebook at det bare var midlertidig.