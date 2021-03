Politiet rykket ut til Vetlanda i Sør-Sverige onsdag ettermiddag etter at flere innringere meldte om at flere personer hadde blitt angrepet med øks.

Gjerningsmannen, som skal være i 20-årene, ble skutt av politiet, og han er brakt til sykehus.

– Ingen har mistet livet i hendelsen, sier politiets talsperson Thomas Agnevik til Sveriges Radio. Han legger imidlertid til at det dreier seg om alvorlige personskader.

Jönköping-regionen skriver på sine nettsider onsdag kveld at tre personer er livstruende skadd, mens to er alvorlig skadd. I tillegg er to innlagt med det som betegnes som moderate skader, mens én er lettere skadd.

Alle de åtte som ble skadd i angrepet som skjedde på fem ulike åsteder i Vetlanda, er innlagt på Ryhov-sykehuset i Jönköping.

Endret vurdering

Politiet avviste først det var mistanke om at et terrormotiv kunne ligge bak, og det ble startet etterforskning av drapsforsøk. Men de opplyste senere onsdag kveld på sine nettsider at de anser saken som et mulig terrorlovbrudd.

– Det er detaljer i etterforskningen som får oss til å undersøke eventuelle terrormotiver, sier Jonas Lindell, sjef for politiet i Höglandet, på en pressekonferanse onsdag kveld.

Fem åsteder

Mannen ble pågrepet nær en skole, men på pressekonferansen sier Lindell at de avventer etterforskning før de kan si noe mer om det.

Til sammen er det sperret av fem åsteder i Vetlanda, ifølge Aftonbladet.

Gjerningsmannen bor ifølge politiet i området, og politiet er kjent med ham fra tidligere. På pressekonferansen onsdag kveld svarte ikke politiet på spørsmål om nasjonalitet, verken når det gjaldt gjerningsmannen eller ofrene.

Ukjent skadeomfang

Totalt åtte personer ble skadd av angriperen.

– De åtte er skadd på ulike måter, noen lettere, og noen alvorligere, sier politiets talsperson Angelica Israelsson Silfver. Gjerningsmannens tilstand er ikke kjent.

– I forbindelse med pågripelsen har politiet skutt med et tjenestevåpen, sier Silfver.

Fordømmer angrepet

Innenriksminister Mikael Damberg er orientert om hendelsen.

– Mine tanker går til de rammede og deres pårørende, sier han i en uttalelse, og føyer til at det så langt er uklart hva som har hendt og hva motivet har vært.

Sveriges statsminister Stefan Löfven fordømmer angrepet i Vetlanda og sier han tenker på ofrene.

– Jeg fordømmer denne grusomme handlingen. Vi møter disse avskyelige handlingene med samfunnets samlende kraft, skriver han i en skriftlig uttalelse, ifølge Omni.

Vil ikke si noe om våpen

Sveriges Radio skriver at det dreier seg om en knivangrep, men ifølge SVT vil ikke politiet opplyse hva slags våpen gjerningsmannen brukte.

– Det har vært en del vitner, og vi vil ikke påvirke vitnene med tanke på hva de kan ha sett og ikke sett. Vi må vente og se, sier Silfver til SVT.

Politiet tror heller ikke det dreier seg om flere gjerningsmenn enn én.