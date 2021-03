Britisk finansminister må låne over 10 prosent av bruttonasjonalprodukt

Sunak anslår at det trengs 234 milliarder pund – nesten 2.800 milliarder kroner – til å dekke inn underskuddet neste år. Da han la fram budsjettet for Underhuset onsdag, sa finansministeren at det bare er ett år i nyere historie der låneopptaket var større, året som nå er over.

For budsjettåret 2020–21 anslås underskuddet å bli 17 prosent av BNP eller 355 milliarder pund.

Venter med innstramming

Sunak sier regjeringen vil gjøre det som trengs for å støtte det britiske folket og næringslivet gjennom den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien og brexit. Han sier samtidig at innstramminger for å få bukt med de store underskuddene vil komme først når den økonomiske opphentingen har fått fart.

Planen er å redusere lånebehovet til 4,5 prosent neste år, 3,5 prosent året etter og så 2,9 og 2,8 prosent i de påfølgende årene.

Ett av tiltakene Sunak varsler, er en økning i selskapsskatten til 25 prosent i 2023. Den er i dag på 19 prosent.

Men først skal skattelettelsene som er innført i forbindelse med krisen, forlenges. Det inkluderer en reduserte momssats på 12,5 prosent for reiseliv. Kostnaden for dette anslås til 5 milliarder pund.

Lavere vekstprognose

Finansministeren lover også opptil 25 milliarder pund i direkte støtte til bedrifter som rammes av pandemien. I tillegg kommer et program som skal hjelpe bedriftene med likviditeten gjennom lån på opptil 10 millioner pund per selskap.

Den britiske økonomien ventes å vokse med 4 prosent det neste året, mindre enn prognosen på 5,5 prosent fra november. Også prognosen for budsjettunderskuddet var bedre i november, da det så ut til at Sunak og resten av regjeringen ville ende på 7,4 prosent av BNP.