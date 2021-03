Blodig og kaotisk i Myanmars gater – flere drepte

Kilder på bakken har beskrevet situasjonen som en krigssone og bedt FN om hjelp.

Nettavisen Irrawaddy melder at minst ni demonstranter er drept og flere såret i løpet av onsdagen, mens AFP melder om ti drepte. Militæret har skutt med både skarp ammunisjon og gummikuler i en rekke byer.

I Mandalay, landets nest største by, ble en 19 år gammel kvinne skutt i halsen, mens en 37 år gammel mann ble skutt i brystet, ifølge Myanmar Now. Begge døde på stedet.

I Myingyan, som ligger i Mandalay-regionen, skal en 14-åring være død etter å ha blitt skutt i hodet, mens rundt tolv andre demonstranter er såret.

Også i byen Monywa, som også ligger ved Mandalay, blir det meldt om minst fire drepte demonstranter. En av dem, en 25 år gammel kvinne, skal ha blitt skutt i hodet.

– For ung til å dø

Ifølge søsteren marsjerte hun helt i front for demonstrasjonen.

– Hun er for ung til å dø. Hun var så modig. Hennes død er noe jeg vil være stolt av, sier storesøsteren gråtende på telefon til Irrawaddy.

Søsteren sier hun vil fortsette å demonstrere mot militærjuntaen, som kuppet makten og pågrep regjeringssjef Aung San Suu Kyi 1. februar. En rekke andre politikere og demokratiaktivister er også blitt pågrepet, mens andre er etterlyst.

Både studenter, lærere, leger og en rekke andre yrkesgrupper har demonstrert og gjennomført flere generalstreiker siden kuppet.

Juntaen har begrunnet maktovertakelsen med at valget i november var preget av fusk. Senere har de siktet Suu Kyi for blant annet ulovlig import av walkietalkier.



Barrikader bygd av demonstranter i Yangon. Foto: Str / AP

Mer blodige metoder

Valget ble vunnet overlegent av Suu Kyis parti NLD, noe analytikere mener var et hardt slag for generalene som tidligere styrte landet. Siden de begynte å løsne grepet for om lag ti år siden, har de forsøkt å bli den dominerende politiske aktøren i landet, i form av et eget politisk parti.

I Myanmar har oppslutningen om protestene vært stor, men de siste dagene har juntaen satt hardt mot hardt. Soldatene har begynt å skyte med skarpt i stadig større grad, og før onsdagen var det meldt om minst 21 drepte demonstranter, i tillegg til mange sårede og hundrevis av pågripelser.

Militæret brukte onsdag også vold mot demonstranter i landets største by Yangon, samt i Kachin-provinsen på grensen til Thailand.

I en bydel i utkanten av Yangon ble minst 200 demonstranter pågrepet, de fleste unge mennesker. Også andre steder i byen ble demonstranter pågrepet.

Beskrives som «krigssone»

FNs sikkerhetsråd har bestemt seg for å diskutere situasjonen i Myanmar fredag denne uken, trolig bak lukkede dører.

Samtidig pågripes journalister, både de som jobber for lokale og internasjonale medier.

Onsdag ble det meldt at seks journalister er pågrepet, blant dem AP-fotografen Thein Zaw, som ble pågrepet da han dekket en demonstrasjon i Yangon lørdag. De risikerer tre års fengsel.

Ian Philips, som er nestsjef for APs utenriksdekning, ber om at Thein Zaw umiddelbart blir løslatt.

– Uavhengige journalister må fritt og trygt kunne rapportere om nyhetene uten frykt for gjengjeldelse. AP beklager på det sterkeste den despotiske fengslingen av Thein Zaw, sier Philips.