Aktivist: – Tenåring skutt i hodet i Myanmar

Militærjuntaen i Myanmar slo onsdag på ny til mot demokratiforkjemperne med harde metoder. Både i hovedstaden Yangon og Mandalay ble det skutt mot demonstrantene.

Legekilder opplyser at fire personer ble drept under en demonstrasjon i Sagaing-regionen, mens to andre ble drept i landets nest største by Mandalay.

– De skjøt mot oss med skarp ammunisjon. En tenåring ble skutt i hodet, forteller studentaktivisten Moe Myint Hein, som selv fikk skuddskader i beinet.

Minst 24 demokratiaktivister er drept siden militærkuppet 1. februar.

Minst 300 demonstranter skal også ha blitt pågrepet onsdag da sikkerhetsstyrkene slo til mot flere protester i Yangon, melder det uavhengige nyhetsbyrået Myanmar Now.

Myndighetene arresterte nylig seks journalister. De risikerer strenge fengselsstraffer.