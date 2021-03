South Carolina åpner for henrettelse ved skyting

Med 32 mot 11 stemmer vedtok senatet i delstaten tirsdag å tillate skyting i tillegg til elektrisk stol som alternativ metode for å fullbyrde dødsdommer. South Carolina blir den fjerde delstaten der henrettelser kan skje ved skyting.

Det nye vedtaket åpner for at en ti år lang periode uten henrettelser går mot slutten. South Carolina kan for tiden ikke henrette noen fordi de ikke har medikamentene som brukes til giftsprøyten, og de har heller ikke klart å skaffe flere. Mange delstater opplever det samme etter at firmaene som produserer noen av medikamentene, nekter å selge dem for bruk ved henrettelser.

South Carolina er en av ni delstater som fortsatt har en elektrisk stol. Den ble tatt i bruk i 1912 og erstattet henging som den vanligste metoden i delstaten. I fremtiden skal den dødsdømte altså kunne velge skyting i stedet.

Representantenes hus i delstaten vurderer et lignende forslag, men uten å åpne for bruk av eksekusjonspelotong. De kan også ta opp senatets forslag til vurdering når det formelt er ferdigstilt senere denne uken.

For tiden sitter 37 dødsdømte fanger i fengsel i South Carolina.