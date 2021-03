Kina sender millioner av vaksinedoser til lavinntektsland

– Dagen i dag er en dag med glede, lettelse og håp, uttalte Chiles president Sebastián Piñera da flyet med kinesiske vaksiner landet på flyplassen i Santiago i slutten av januar. Chile er et av mange land som er avhengig av hjelp utenfra for å håndtere covid-19-pandemien.

I Kina produseres det mange koronavaksiner. Fire av landets vaksineprodusenter vil være i stand til å levere minst 2,6 milliarder doser i 2021. Derfor vil en stor del av verdens befolkning være vaksinert med kinesiske vaksiner – og ikke med vestlige vaksiner.

Mangelen på tilgjengelige data fører til frykt for at de kinesiske vaksinene ikke skal være så effektive eller sikre som andre og bedre dokumenterte vaksiner.

Ønsker Kina noe til gjengjeld?

Mange er også urolige for om Kina vil ha noe til gjengjeld for vaksinene. Likevel settes nå sprøyter med de kinesiske vaksinene i over 25 land. Elleve andre land har også mottatt vaksinene, skriver nyhetsbyrået AP, som har innhentet data om vaksineleveransene.

Kina har selv opplyst at de gir «vaksinehjelp» til 53 land og eksporterer vaksiner til 27 land. Men Kina har ikke villet levere noen liste over disse landene til AP.

Mangel på tillit

Mangel på tillit til de kinesiske myndighetenes håndtering og informasjon om pandemien har preget verdenssamfunnet. Nå ser det ut til at Kina ønsker endre på bildet: Nå vil kinesiske myndigheter framstå som en frelser i koronasammenheng.

Kinesiske myndigheter benekter imidlertid at de driver et «vaksinediplomati» – eller at de forsøker å pusse på omdømmet sitt.

– Vaksinene er et globalt gode, sier en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet til AP.

Krishna Udayakumar er direktør ved Duke University. Han mener at det nå pågår et vaksinediplomati.

Rike land i Vesten har sikret seg de langt dyrere vaksinene, som vaksinene produsert av Pfizer og Moderna. Rike land har fått rundt 5,4 milliarder av de til sammen 7,8 milliarder dosene som så langt er solgt på verdensbasis, ifølge Duke University.

Lavinntektsland

Kina har valgt seg ut land med lave og middels høye inntekter for sine vaksiner. Disse landene har hengt etter i vaksinekappløpet.

Kina har hatt en svært rask produksjon. Vaksinene deres kan også bli lagret i vanlige kjøleskap, noe som gjør dem mer attraktive for mange land som sliter med lagre vaksiner så kaldt som blant andre vaksinene til Pfizer krever.

Som mange andre land mottok også Chile langt færre doser fra Pfizer enn først lovet. Det kinesiske selskapet Sinovac reagerte raskt og sendte dem 4 millioner av sine egne vaksiner.

Vaksiner også til Europa

Kina leverer vaksiner også til land i Europa. Blant andre til Serbia og Ungarn. Ungarn var det første EU-landet som tok i bruk den kinesiske vaksinen, noe som utvilsomt var en geopolitisk seier for Kina.

Vesten, Kina og Russland kjemper om politisk og økonomisk innflytelse i Sentral-Europa og på Balkan.

Beijing har for øvrig donert 600.000 vaksinedoser til Filippinene. En framstående filippinsk diplomat har fortalt at Kinas utenriksminister Wang Yi antydet at man burde tone ned den offentlige kritikken mot Kinas holdning til det omdiskuterte Sør-Kinahavet. Filippinene har tidligere protestert mot Kinas oppførsel i havområdet.

Diplomaten sa at Wang ikke ba om noe i bytte for vaksinene.

– Men det var klart at han ønsket en vennligere offentlig tone, sa diplomaten som ville være anonym.

Mangler fakta om vaksinene

Men et kinesisk vaksinediplomati vil bare fungere så godt som vaksinene de tilbyr. Og her mangler man fakta.

Helseekspert Yanzhong Huang ved den amerikanske tenketanken Council for Foreign Relations sier at de kinesiske vaksineselskapene har vært langt mer tilbakeholdne og trege med å gi ut informasjon om prøvedata enn selskaper som Pfizer og Moderna.

Ingen av Kinas vaksinekandidater, som Sinopharm og Sinovac som nå brukes globalt, har offentliggjort de siste kliniske prøvedataene. Sinopharm svarte ikke på APs henvendelse om intervju.

CanSino – en annen kinesisk vaksineprodusent, opplyser at vaksinen er 65 prosent effektiv. Den skal settes bare én gang. Men heller ikke CanSino vil svare på APs spørsmål.

Stor usikkerhet

Det er stor usikkerhet rundt Sinovacs effektivitet. I Tyrkia er det sagt at vaksinen er 91 prosent effektiv. I Brasil, der man har analysert graden av effektivitet i et større klinisk forsøk, har man nedjustert effektiviteten fra 78 prosent til litt over 50 prosent når de inkluderte «veldig milde» tilfeller som ikke krevde medisinsk hjelp.

Et ekspertpanel i Hongkong offentliggjorde prøvedata sendt inn fra Sinovac, der det går fram at vaksinen er litt over 50 prosent effektiv.

Folkehelseansvarlige mener – ut fra et globalt ståsted – at en vaksine som er minst 50 prosent effektiv likevel er nyttig i kampen mot korona.

Må ha vaksiner – uansett

Og selv om det hersker usikkerhet ved Kinas vaksiner, har pandemiens frammarsj ført til mindre nøling.

– Vaksinene, spesielt de som er laget i Vesten, er forbeholdt de rike landene. Vi måtte også garantere vårt folk vaksiner, uansett, sier en egyptisk tjenestemann som ønsker å være anonym.