I en høring i Senatets justiskomité tirsdag forsvarte Wray seg mot kritikken som er rettet mot FBI for å ha undervurdert faren for vold.

– Jeg var forskrekket over at dere, vårt lands valgte ledere, ble satt i fare rett her i disse salene. Det angrepet, den beleiringen, er kriminell oppførsel, som vi i FBI ser på som innenlandsk terrorisme, sa han.

Han fastholdt at FBI hadde varslet politiet i Kongressen og Washington om potensialet for vold mens Kongressen møttes for å godkjenne valget av Joe Biden som president.

Rapport varslet om volden

Et tema som ble diskutert, var en rapport fra et FBI-kontor i Virginia dagen før opptøyene. Her ble det varslet om at det florerte med poster i sosiale medier med uttalelser om krig og storming av Kongressen dagen etter.

Kongresspolitiets sjef sa i en høring for noen uker siden at de ikke var oppmerksom på denne rapporten, og at de ikke hadde fått noe informasjon fra FBI som skulle tyde på muligheten for slik vold den dagen da en mobb trengte seg inn i Kongressen og truet med å drepe kongressrepresentanter og visepresident Mike Pence.

Varslet på flere måter

Wray svarte at rapporten var delt av FBIs terrorstyrke, drøftet på et møte høyt oppe, sendt på epost til en rekke politisjefer og lagt ut på en portal som var tilgjengelig for politistyrkene.

Wray sa at FBI hadde villet bearbeide rådataene mer, men mente at varselet var såpass viktig at det burde sendes til relevante mottakere fortest mulig.

– Vi sendte varselet til kongresspolitiet og Washington-politiet, ikke en gang, ikke to ganger, men på tre forskjellige måter, sa han.

Trusselen fra hvit nasjonalisme

Wray la også vekt på faren for den nasjonale sikkerhetstrusselen som hvit nasjonalisme og innenlandske terrorgrupper utgjør.

– 6. januar var ikke et isolert tilfelle. Problemene med innenlandsk terrorisme har vokst som en svulst i USA lenge og forsvinner ikke med det første, sa han.

Kongressopptøyene har gjort det klart at FBI som etter 11. september-angrepene omstilte seg for å fokusere på internasjonal terrorisme, nå igjen må omstille seg for å konfrontere innenlandske voldstrusler fra hvite amerikanere.

Wray sa at de 2.000 sakene som nå etterforskes, er dobbelt så mange som da han for tre år siden ble FBI-direktør, og antall arrestasjoner er tredoblet.

Mesteparten av etterforskningen dreier seg om raserelatert, voldelig ekstremisme, sa han.

Wray hadde et vanskelig forhold til tidligere president Donald Trump, som kritiserte FBIs etterforskning av Russland-sporet foran valget i 2016.

Antifa ikke involvert

Flere republikanere har antydet at det ikke var Trump-tilhengere som stormet kongressen, men hevdet at venstreekstremister og det såkalte Antifa, en antifascistisk gruppe som får mye omtale i konservative amerikanske medier, egentlig sto bak. Men den teorien la Wray død.

– Vi har ikke sett noe som tyder på anarkistiske voldelige ekstremister eller folk som støtter Antifa i forbindelse med 6. januar, fastslo han.

Siktelsene som er tatt ut hittil, viser at mange av dem som er arrestert, åpent sier at de ble inspirert av Trump.

– I fire år tonet den tidligere presidenten ned trusselen fra hvit makt-ekstremister. Men som 6. januar viste, har våre føderale myndigheter altfor lenge mislyktes i å håndtere den voksende terrorfaren i vår egen bakgård, sa senator Dick Durbin under høringen.