Også amerikanerne sier nå at de mener russiske myndigheter sto bak forgiftningen i fjor sommer.

– Etterretningstjenestene anser at det er stor sannsynlighet for at folk fra den russiske sikkerhetstjenesten brukte nervegiften novitsjok til å forgifte opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, sier en høyt plassert amerikansk tjenestemann.

Russiske myndigheter nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Strengere linje

I tillegg til sanksjoner mot enkeltpersoner og bedrifter, vil USA også innføre restriksjoner på eksport til Russland, sier tjenestemenn. De varsler at president Joe Biden vil legge seg på en strengere linje enn forgjengeren Donald Trump, som ga uttrykk for beundring for sitt russiske motstykke Vladimir Putin.

– Vi vil sende en klar beskjed til Russland om at det får konsekvenser når man bruker ulovlige kjemiske våpen, sier en annen tjenestemann.

Både EU og USA har krevd om at Navalnyj blir løslatt. Tirsdag bekrefter også EU at de har formalisert sanksjonene mot fire russiske tjenestemenn for rettsforfølgelsen av Navalnyj etter at han returnerte til hjemlandet i januar.

Dømt

Etter forgiftningen fikk han reise til Tyskland, der han fikk behandling og overlevde det som omtales som et drapsforsøk.

Under oppholdet i Tyskland fastslo leger at Navalnyj var utsatt for den samme nervegiften som ble brukt i angrepet på den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren hans i England i 2018.

Navalnyj ble nylig dømt til to og et halvt års straffarbeid for brudd på meldeplikten mens han oppholdt seg utenfor landet.