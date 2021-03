Grønt lys for Cardona i Senatet

45-årige Cardona, en tidligere lærer fra det offentlige utdanningssystemet som senere ble utdanningssjef i Connecticut, ble godkjent med 64 mot 33 stemmer i avstemningen i Senatet mandag.

Han overtar ledelsen for utdanningsdepartementet i en tid der det er motsetninger mellom amerikanere som mener elever trygt kan returnere til klasserommene, mens andre mener risikoen fortsatt er for stor som følge av koronapandemien.

Stillingen som utdanningsminister gir Cardona begrenset handlingsrom til å tvinge skoler til å gjenåpne, men han kommer til å bli bedt om å spille en stor rolle i arbeidet med å oppnå Bidens mål om at et flertall av grunnskolene skal være åpne fem dager i uken innen Bidens første 100 dager som president er over.