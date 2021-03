Skuffende resultat på giverkonferanse for Jemen

En pressemelding fra FN viser at det bare ble lovet 1,7 milliarder dollar til bistand for det krigsherjede landet, noe som er mindre enn FN fikk i fjor og en milliard dollar mindre enn på en giverkonferanse i 2019.

Guterres sa at det i år trengs 3,85 milliarder dollar til støtte for 16 millioner mennesker i Jemen som lever på randen av katastrofe. Nesten 50.000 jemenitter er allerede rammet av sult.

– Å redusere bistanden er en dødsdom for hele familier, sa Guterres ved åpningen av en internasjonal giverkonferanse for Jemen i Genève mandag.

Etter at deltakerne hadde lagt sine løfter på bordet, sa Guterres at det beste man kan si om det skuffende resultatet, er at det kan være et første avdrag fra sjenerøse bidragsytere.

– Jeg ber andre om å vurdere igjen hva de kan gjøre for å hindre den verste sultkatastrofen som verden har sett på flere tiår, sa han.