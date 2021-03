Netanyahu anklager Iran for angrep mot israelsk skip

– Ja visst var det en iransk handling, det er helt klart, sier Netanyahu til det israelske kringkastingsselskapet Kan.

– Iran er Israels største fiende, men jeg skal få en slutt på det. Vi angriper dem i hele regionen, sier han.

Det israelske lasteskipet Helios Ray ble rammet av en eksplosjon på vei fra Midtøsten til Singapore fredag. Ingen ble skadd, men skipet fikk to hull i siden, rett over vannoverflaten, og gikk til kai i Dubai for reparasjoner.

Det er ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen, og Iran avviste mandag «på det sterkeste» anklagen fra Netanyahu.

– Netanyahu er besatt av Iran, sier en talsmann for iransk UD, Saeed Khatibzadeh, som anklager den israelske statsministeren for å spre frykt.

Khatibzadeh anklager også Israel for å ha stått bak «mistenkelige handlinger i regionen» rettet mot Iran de siste månedene, for å undergrave atomavtalen fra 2015.

Israel har de siste årene angrepet en rekke iranske mål i Syria, senest i Damaskus-området natt til mandag.