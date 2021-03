Republikaner mener partiet må ut av fyllesyken etter Trump

Det var da han ble spurt om å kommentere talene han har sett fra den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU), at Kinzinger dro paralleller til det å være fyllesyk.

– Du har to valg, håndtere det eller drikke bloody mary utover dagen, sa Kinzinger.

Han var en av republikanerne som i Representantenes hus stemte for å tiltale Donald Trump for å. ha oppildnet til opprør. Han er sterkt kritisk til hvordan partiet hyller Trump etter at han til slutt ble frikjent i riksrettssaken mot ham.

Kinzinger har nedsatt en politisk handlingskomité som skal kjempe mot Trump. Den har han kalt «Landet først». Søndag langet han ut mot Trumps påvirkning på partiet i en video sluppet av komiteen.

– Mørket har erstattet lyset. Konspirasjoner erstatter sannheten. Splid erstatter enhet, og verst av alt: Motet brister og frykten stiger, sier han i den dystre videoen der han advarer partiet mot trumpismen.

Kinzinger takker partifolk som Ben Sasse, Mitt Romney, Lisa Murkowski og Liz Cheney for at de har tatt til motmæle mot Trump.

Cheney har kritisert partifeller for å delta i hyllesten av Trump på CPAC-konferansen.

Kinzingers eget lokallag i Illinois har gitt ham en smekk på fingeren for Trump-kritikken. Han risikerer kongressplassen sin. Catalina Lauf har varslet at hun vil utfordre ham om å være republikanernes kandidat i valgdistriktet i 2022.