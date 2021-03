FBI gransker om kongresspoliti ble drept av kjemisk substans

FBI har fokusert på en video som viser en mann som retter en sprayflaske mot Sicknick og andre politimenn. Sicknick kollapset senere og døde på sykehus, og FBI innledet drapsetterforskning.

APs kilder i FBI sier at den mistenkte ennå ikke er identifisert, og at det foreløpig ikke er fastslått at Sicknck døde av sprayen, som kan ha vært såkalt bear spray, en spray som brukes for å avverge bjørneangrep.

Man trodde først at Sicknick døde etter å ha blitt slått i hodet med et brannslukningsapparat, men den endelige obduksjonsrapporten er ennå ikke klar. Det er først de siste ukene at den nye teorien om spray er kommet opp.

Sicknick er en av fem personer som døde under opptøyene. Blant dem var også tre andre som døde av helserelaterte grunner, og en av inntrengerne som ble skutt av politiet.