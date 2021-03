Mann død etter å ha gått gjennom isen i Småland

I likhet med her i Norge er det farlig is på flere innsjøer i Sverige for tiden. Siden torsdag har åtte personer mistet livet i isulykker.

Mannen som døde søndag, var ute på en innsjø ved Värnamo i Småland. Han ble funnet en times tid etter at alarmen gikk.

Mannens hund gikk også gjennom isen, men ble reddet opp i live.

Torsdag mistet fire personer livet i en isulykke i Sävsjö, dagen etter døde to personer i Yngaren, og lørdag døde en mann da han gikk gjennom isen på Mälaren nær Bålsta.