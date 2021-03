Røde Kors: Jemen kan ikke vente lenger

– Titusener av sivile har blitt rapportert såret eller drept i krigshandlingene, samtidig har helseinstitusjoner, skoler, hjelpeorganisasjoner og livsviktig infrastruktur blitt angrepet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Mange familier har også mistet sine kjære, eller de vet ikke hvor de er. Dette er den brutale virkeligheten i denne krigen, sier han.

Mandag inviterer FN til ny giverkonferanse for Jemen, i samarbeid med Sverige og Sveits. Under den forrige giverkonferansen i juni i fjor ble det gitt tilsagn om 12 milliarder kroner.

Dette var rundt 7 milliarder for lite til å dekke de mest grunnleggende behovene ut året, og FN måtte mot slutten av året derfor halvere matrasjonene til rundt 8 millioner mennesker nord i landet.

På randen

Nesten 21 millioner mennesker i Jemen trenger nødhjelp, og ifølge FN står 5 millioner av dem på randen av en hungerkatastrofe.

FN advarte nylig om at 400.000 barn under fem år er i akutt fare for å dø av sult, dersom ikke verdenssamfunnet straks kommer dem til unnsetning.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ber om at flyplassen i hovedstaden Sana gjenåpnes og håper å kunne nå 3 millioner mennesker i landet i år.

For å hjelpe, trengs imidlertid tilgang. Krigshandlingene i landet har den siste tida blusset opp, noe som gjør det vanskelig å drive hjelpearbeid. En koronapandemi på toppen, gjør det enda vanskeligere.

Militæroffensiv

Houthi-bevegelsen, som etter flere år med kaotiske tilstander tok kontroll over Sana i september 2014, innledet i begynnelsen av februar en offensiv mot byen Marib og oljefeltene rundt. Der befinner det seg fra før opptil 1 million internflyktninger.

– Folk flykter på nytt fra kampene, og i løpet av det siste året har mange vært nødt til å flykte på grunn av flom. Her lever de under veldig vanskelige forhold. Dette viser hvordan folk i Jemen rammes av flere kriser samtidig, sier Apeland.

Bombet i grus

Saudi-Arabia støtter den gamle regjeringen i Jemen og gikk sammen med De forente arabiske emirater til krig mot houthiene i mars 2015.

Koalisjonen har siden, med støtte fra vestlige land som USA og Storbritannia, gjennomført over 22.000 flyangrep og bombet store deler av Jemens infrastruktur i grus.

De forente arabiske emirater har samtidig hatt soldater på bakken og støtter separatister som har erklært selvstyre i sør.

Minst 112.000 mennesker er ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) trolig drept i løpet av den seks år lange krigen, og FN har omtalt landet som vår tids verste humanitære krise.

Terrorlistet

Saudi-Arabia har fått krass kritikk for krigføringen, og en rekke land, blant dem Norge, har stanset eksporten av våpen og ammunisjon både til dem og Emiratene.

USAs tidligere president Donald Trump satte rett før han gikk av, houthiene på USAs terrorliste, til kritikk fra blant andre utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Norge er dypt bekymret for at USAs beslutning om å terrorliste Ansar Allah (houthiene) vil forverre den humanitære situasjonen i Jemen, som i utgangspunktet er svært kritisk, sa hun i midten av januar.

Kursendring

Trumps etterfølger Joe Biden har siden opphevet terrorstemplingen, utnevnt en spesialutsending til Jemen og har også stanset USAs militære støtte til Saudi-Arabias krigføring.

– Det må bli slutt på denne krigen, sa Biden i begynnelsen av februar.

– Det er først og fremst partene som kriger, som har ansvaret for den humanitære katastrofen som pågår i Jemen nå, sier Apeland.

– Men også de som støtter partene i konflikten, har et ansvar. Nå er det viktig at alle land som kan påvirke partene i konflikten, gjør det. Sivile skal beskyttes, sier han.