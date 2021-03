Biden: Syria-angrepet er en advarsel til Iran

– Du kan ikke handle ustraffet, svarte Biden på spørsmålet om hvilket budskap angrepet sender. «Vær forsiktig», la han til, da han kort kommenterte angrepet under sitt besøk i Houston. Han er i byen for å se på hjelpearbeidet etter det kraftige vinterværet i Texas.

Tidligere på dagen omtalte Bidens pressesekretær Jen Psaki angrepet som et «klart budskap om at han kommer til å handle for å beskytte amerikanere, og når det kommer farer, har han rett til å handle når og hvordan han vil».

Minst 22 døde

Minst 22 iranskstøttede krigere ble drept i angrepet, ifølge eksilgruppen Syrian Obseratory for Human Rights.

Flyangrepene skjedde nær grensa mot Irak. Forsvarsdepartementet Pentagon kaller operasjonen en gjengjeldelse for et rakettangrep i Irak tidligere denne måneden.

En talsmann for Pentagon, John Kirby, sier det ble sluppet sju presisjonsstyrte bomber som ødela ni anlegg og delvis ødela to anlegg som angivelig brukes av flere iranskstøttede militsgrupper.

Nekter å oppgi tall

Han sier Pentagon har «foreløpige detaljer om døde og sårede», men nekter å oppgi noen tall.

Angrepet omtales av USA som en «proporsjonal militær respons» som ikke vil øke spenningen i området. Iran har på sin side fordømt angrepet og sier det vil øke spenningen i det krigsherjede landet og forpurre fredsprosessen.

– Disse ulovlige angrepene er et klart brudd på internasjonal lov og Syrias territoriale integritet, sier en talsmann for Irans utenriksdepartement til nyhetsbyrået Tasnim.