Ny massekidnapping fra skole i Nigeria

– Jeg er på vei til Jangebe. Jeg fikk en telefon om at skolen ble invadert av banditter som bortførte elevene. Jeg har to døtre ved skolen, sier forelder Sadi Kawaye til AFP. På bildet patruljerer nigerianske politistyrker under en tidligere protest mot politivold. (AP Photo/Sunday Alamba) Foto: Sunday Alamba / AP