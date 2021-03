Rapport: Eritreiske soldater drepte hundrevis av sivile i Etiopia

– Eritreiske styrker drepte systematisk hundrevis av sivile i det som ser ut til å være forbrytelser mot menneskeheten, sier Deprose Muchena i Amnesty International.

Rapporten omhandler det som kan være den største massakren i Tigray-konflikten og beskriver soldater som skyter sivile som prøver flykte, menn som blir stilt opp for deretter å bli skutt i ryggen og samling av «hundrevis, om ikke tusenvis» av menn som ble banket opp. I tillegg ble sørgende nektet å begrave sine døde.

Vitner og satellittfoto

Organisasjonen har snakket med 41 overlevende og vitner til grusomhetene, som skal ha skjedd 19. november. I tillegg er det brukt satellittbilder for å få oversikt over hendelsene i Axum, en by som regnes som Etiopias helligste.

– Bevisene er overbevisende og peker mot en forferdelig konklusjon. Etiopiske og eritreiske styrker utførte en rekke krigsforbrytelser da de prøvde å ta kontroll over Axum, sier Muchena i Amnesty.

I byen finnes eldgamle ruiner og kirker som er av stor betydning for Etiopias ortodokse troende.

– I de ni dagene som fulgte, utførte eritreiske soldater utstrakt plyndring av sivile eiendommer og utførte utenomrettslige henrettelser, sier Muchena videre.

Funnene til Amnesty «skal tas på alvor», sier leder Daniel Bekele i Den etiopiske menneskerettskommisjonen til nyhetsbyrået AP.

Den uavhengige institusjonens foreløpige undersøkelser har avdekket «drap på et til nå ukjent antall sivile utført av eritreiske soldater» i Axum.

Skjedd i det skjulte

I starten av november beordret statsminister Abiy Ahmed militæroffensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) etter anklager om at de hadde angrepet militærbaser.

Grusomhetene i Tigray-offensiven har foregått i det skjulte. Abyi, som ble tildelt Nobels fredspris i 2019 for å ha sluttet fred med nabolandet Eritrea, kunngjorde offensiven mot opprørsprovinsen mens verdens oppmerksomhet var rettet mot valgkampen i USA.

En rekke organisasjoner av ulike slag har krevd tilgang til Tigray for å undersøke påstander om overgrep fra begge sider og for å bistå flere millioner mennesker med nødhjelp. Statsministeren avviser dette som utenlandsk innblanding. Han erklærte seier over opprørerne i november og framholdt at ingen sivile hadde mistet livet.

Flere rapporter om grusomhetene

De siste ukene har det kommet flere rapporter og skildringer av det som har skjedd. Human Rights Watch (HRW) har anklaget etiopiske styrker for harde angrep mot sivile områder under Tigray-offensivens første uker, og organisasjonen ber FN granske mulige krigsforbrytelser.

Både boliger, sykehus, skoler og markeder ble angrepet da etiopiske regjeringsstyrker innledet offensiven mot Tigrays regionale myndigheter i november, hevdet HRW i rapporten for to uker siden.

Flere vitner, blant annet en diakon ved landets helligste ortodokse kirke i Axum, har gitt nyhetsbyrået AP en detaljert beskrivelse av hendelsene. Blant annet skal lik med skuddsår ble liggende i gatene i dagevis.

Da hadde ryktene svirret i flere uker om at noe forferdelig hadde skjedd ved kirken St. Mary of Zion i slutten av november. Tigray var isolert fra resten av verden, og pressen kunne ikke bringe bekreftede meldinger fra en krigssituasjon, der Etiopiske regjeringsstyrker og deres allierte jaktet på Tigray-provinsens ledere.