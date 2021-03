Tidligere landslagssjef i turn tok livet sitt etter omfattende overgrepstiltale

Det bekrefter statsadvokaten i Michigan, Dana Nessel.

– Mitt kontor har fått melding om at John Gedderts lik ble funnet i ettermiddag og at han har tatt livet sitt. Dette er en tragisk slutt på en tragisk sak for alle involverte, sa Nessel i en uttalelse.

Tiltalen mot Geddert, som var sjef for USAs kvinneturnere under London-OL i 2012, har sammenheng med etterforskningen av overgrepsdømte Larry Nassar. Nassar var i mange år landslagslege, og han soner en lang fengselsstraff for omfattende seksuelle overgrep mot unge turnere.

63-årige Geddert ble tiltalt på 24 punkter for blant annet seksuelle overgrep og menneskehandel. Han ble også tiltalt for å ha løyet i avhør da han i 2016 påsto at han aldri hadde hørt om beskyldninger mot Nassar.

Geddert samarbeidet med Nasser i mange år. Legen behandlet blant annet turnere på Gedderts treningssenter i Lansing i Michigan.

Ut over tiltalen om seksuelle overgrep var Geddert tiltalt for å ha drevet turnerne så hardt at det resulterte i spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordsforsøk. Han skal ved fysisk og psykisk vold ha tvunget dem til å trene og konkurrere selv når de var skadd.

Geddert ble suspendert av USAs turnforbund i forbindelse med Nassar-skandalen. Han opplyste i 2018 at han hadde avsluttet trenerkarrieren.