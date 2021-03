Xi: Kina har utryddet ekstrem fattigdom

Det er uklart hvilke kriterier som ligger til grunn for påstanden. I fjor erklærte landet at de hadde løftet alle innbyggere over inntektsgrensen på 2,3 dollar om dagen, tilsvarende rundt 19 kroner etter dagens kurs.

Det er litt over Verdensbankens laveste grense på 1,9 dollar, men under hva som er anbefalt for rikere land. Kina er verdens nest største økonomi etter USA.

– Ingen andre

I en seremoni i Beijing torsdag delte Xi ut medaljer til offentlige tjenestepersoner fra distriktene.

– Ingen andre land kan løfte flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom på så kort tid, sa Xi.

Verdensbanken har sagt at Kina har løftet 800 millioner mennesker ut av fattigdom siden 1970-tallet. Da begynte landet med økonomiske reformer etter flere tiår med planøkonomi.

Store summer

Xi lovet i 2015 at landet ville utrydde ekstrem fattigdom innen 2020. Før fristen har myndighetene brukt store summer på bygging av infrastruktur og moderne leilighetskomplekser, og fattige samfunn i det rurale Kina har fått skattefordeler.

Levestandarden for flere hundre millioner kinesere har utvilsomt økt siden 70-tallet, men Beijings påstander har likevel blitt møtt med skepsis. Kritikere har pekt på korrupsjon knyttet til midler til fattige, og det hevdes også at offisielle data har blitt modifisert for å nå partiets mål, i tillegg til at fattigdomsgrensen er satt lavt.

Senere i år skal Kommunistpartiet feire 100 år siden stiftelsen.