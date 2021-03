De 19 år gamle eneggede tvillingene fra Brasil har gjort alt sammen i oppveksten. Ifølge AFP skal tvillingene aldri ha følt seg som gutter. Valget om å skifte kjønn var derfor enkelt for dem begge.

Dr. Jose Carlos Martins ved Transgender Center Brazil, en klinikk i byen Blumenau, forteller at dette er det eneste registrerte tilfelle i verden hvor tvillinger som ble født gutter endrer kjønn sammen.

Det var Martins som opererte tvillingene. Operasjonene tok fem timer.

På bildet opererer Dr. Jose Carlos Martins en av tvillingene. Foto: - / AFP

Ba til gud om å bli omgjort

I et videointervju med AFP forteller Mayla Rezende at hun alltid har elsket kroppen sin, men hun var ikke fornøyd med kjønnsorganet sitt.

– Jeg pleide å blåse løvetannfrø opp i lufta og ønske at gud skulle omgjøre meg til en jente, sier hun.

Rezende studerer medisin i Argentina, mens søsteren Sofia Albuquerk studerer til å bli sivilingeniør i Sao Paulo.

De to tvillingene har vært nødt til å støtte hverandre gjennom mobbing, seksuell trakassering og vold de har blitt utsatt for både i oppveksten og ungdomsårene.

Etter den gjennomførte operasjonen er de begge i lykkerus.

– Visste at de var jenter

Moren deres, Maria Lucia da Silva, har uttalt at det var en lettelse da tvillingene kom ut som transseksuelle.

– Jeg kan ikke engang huske at jeg har tenkt på dem som gutter. For meg har de alltid vært jentene mine.

Hun skal ha tatt med jentene til leger og psykologer da de var yngre.

– I hjertet mitt visste jeg alltid at de var jenter, og at de led. Jeg er irritert på meg selv for at jeg aldri ga dem en dukke eller en kjole. For at jeg ikke gjorde de lykkeligere da de var jenter.

Søstrene derimot beskriver moren som deres klippe.

– Hun var som en løve. Hun har alltid beskyttet oss.

175 transseksuelle drept i fjor

– Vi lever i det mest transfobiske landet i verden, forteller Albuquerk.

Ifølge National Association of Transvestites and Transsexuals (Antra) ble 175 transseksuelle drept i Brasil i fjor. Det er mer enn i noe annet land.

De to jentene forteller at de alltid har fått støtte fra familien.

– De var ikke redde for hva vi var, de var redde for hvordan folk ville behandle oss, sier Rezende.

Det var bestefaren deres som betalte for operasjonen. Han måtte selge en eiendom for å få råd til å betale de 200.000 kronene operasjonene kostet.