Enorme søppelmengder fyller elv i Bosnia

Den nesten 350 kilometer lange elven går høyt etter flere uker med vått vintervær, men mengden av plastflasker, rustne tønner, brukte bildekk, gamle møbler og annet søppel dekker nå flere steder hele overflaten.

Myndighetene jobber på spreng for å ta unna alt søppelet, som truer det lokale økosystemet og medfører helserisiko for alle som lever i nærheten av elva.

Nær byen Visegrad øst i Bosnia flyter det nå store øyer med søppel, noe som blant annet skaper problemer for det lokale vannkraftverket.

Enorme proporsjoner

– Dette er et problem av enorme proporsjoner, sier Dejan Furtula i den lokale miljøorganisasjonen Eko Centar Visegrad.

– Jeg oppfordrer institusjoner og alle andre til å hjelpe til med oppryddingen, sier han.

Mikroplast og annen gift fra avfallet havner nå i matkjeden og truer både dyreliv og mennesker langs elva, sier Furtula.

– Hele økosystemet er i fare. Alle vi som lever her, spiser fisk, sier han.

Ulovlige fyllinger

En del av søppelet i Drina kommer fra nabolandene Serbia og Montenegro, som sliter med økonomien og der hensynet til produksjon og sysselsetting ofte kommer foran hensynet til miljøet.

Serbia opplevde også nylig noe tilsvarende da enorme mengder søppel hopet seg opp i en av landets innsjøer.

Over hele landet ligger det ulovlige fyllinger, og søppel langs veier og i naturen er et vanlig syn.

Spesialfartøy

Arbeidet med å renske opp Drina fikk et kjærkomment bidrag fra et tysk selskap denne uka, i form av et spesialfartøy som er døpt Collectix.

En av selskapet Everwaves grunnleggere, Clemens Feigl, ble sjokkert over bildene han så fra Drina og bestemte seg for å bidra til opprydding.

– De neste dagene skal vi forsøke å hente opp så mye søppel som mulig fra vannet. Vi kommer til å fortsette i 14 dager og gjøre vårt beste, sier han.