Koronakampen tar opp halve EUs toppmøte

Under pandemien har lederne for EU og de 27 medlemslandene hatt månedlige møter om pandemien. Øverst på dagsordenen denne gangen står vaksinering, og særlig hvordan EU kan sikre at de får de vaksinene som er bestilt.

Flere vaksineprodusenter har slitt med å levere det de har lovet, noe som har ført til frustrasjon i flere land. Økt politisk press har ikke løst problemet, og noen snakker om søksmål. Andre land mener på sin side at det EU først og fremst kan bidra med, er å legge til rette for produsentene og hjelpe dem med flaskehalsene i prosessen. En kilde i EU mener det siste virker «fornuftig, men ikke enkelt», og viser til at det er snakk om en global forsyningskjede.

I tillegg til å ønske seg mer europeisk vaksineproduksjon, er det flere land som må forberede seg på å ta imot og distribuere de større leveransene som er ventet i neste kvartal.

Vedtar neppe vaksinepass

Vaksinesertifikater, også omtalt som vaksinepass, er også ventet å bli et tema torsdag.

Mens mye av de tekniske forberedelsene allerede er gjort, er det uenighet om når og hvordan slike sertifikater eventuelt skal tas i bruk.

Flere maner til forsiktighet for å unngå at det skapes et A-lag og et B-lag med tanke på hvem som kan nyte godt av en av EUs grunnleggende rettigheter – retten til å bevege seg fritt i unionen. Det er særlig landene i sør som presser på for vaksinepass, som kan brukes til å åpne for mer turisme, en svært viktig næring i flere land rundt og nær Middelhavet.

Uenigheten gjør at det ikke er ventet at det kommer noen beslutninger om vaksinepass eller sertifikater denne gangen.

Vaksinesolidaritet

Andre temaer som skal tas opp, er hvordan EU kan bidra til vaksinering i andre land, for eksempel ved å gi bort deler av sin egen beholdning til land som har kommet mye kortere i vaksineringen.

De nye virusvariantene og restriksjonene som er kommet etter at de dukket opp, blir også et diskusjonstema. Som så mange ganger tidligere handler mye om å balansere restriksjonene – særlig på reiser – med behov for at varer fortsatt skal kunne krysse grensene og det indre markedet kan fungere som det skal.

Sikkerhet og naboskap

Etter en hel dag viet håndteringen av pandemien, handler det om forsvars- og sikkerhetspolitikk når toppmøtet fortsetter fredag formiddag. Nato-sjef Jens Stoltenberg er med tidlig på dagen for å snakke om samarbeidet mellom EU og forsvarsalliansen.

EU-lederne skal også diskutere forholdet til naboene i sør fredag.