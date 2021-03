Omstridt medielov vedtatt i Australia

Lovforslaget var i hovedsak rettet mot Facebook og Google, som begge har protestert kraftig.

Facebook stanset deling av nyheter i Australia i forrige uke som et svar på at lovforslaget passerte underhuset. Google truet på sin side med å trekke seg helt ut av Australia, men inngikk etter hvert avtaler med flere mediegrupper, deriblant Rupert Murdochs News Corp og Nine.

Loven ble denne uken endret i siste liten i parlamentets øverste kammer for å samsvare med en avtale inngått mellom regjeringen og Facebook. Den er nå vedtatt i begge kamrene.

– Milepæl

Den australske regjeringen sier den nye loven, kalt «News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code», sørger for at nyhetsmediene blir «rettferdig belønnet for innholdet de skaper og bidrar til å støtte journalistikken i Australia».

– Dette er en milepæl, skriver finansminister Josh Frydenberg på Twitter.

I utgangspunktet tvang loven internettselskaper som Facebook til å betale for å dele nyheter på sin plattform. Den amerikanske mediegiganten argumenterte for at det ikke var behov for nye regler, i frykt for at loven skulle skape presedens i andre land, og at medier allerede hadde stor nytte av deling av nyheter på Facebook.

Mer handlingsrom

Avtalen mellom Facebook og Australia og den påfølgende endringen åpner for at mediegigantene ikke lenger pålegges å betale for alt nyhetsinnhold som deles, men at de kan forhandle direkte med de mediene de selv ønsker.

– Vi har blitt enige om en avtale som gjør oss i stand til å støtte de utgiverne vi velger, inkludert små og lokale nyhetsmedier, uttalte Facebook onsdag.

De siste endringen gir også mer handlingsrom: Den australske regjeringen bestemmer om nettgigantene har bidratt nok til den australske nyhetsbransjen før den avgjør om betaling er nødvendig.

Men dersom regjeringen i framtiden bestemmer at Facebook ikke bidrar nok og prøver å kreve mer penger, forbeholder Facebook seg retten til å stenge ute nyheter igjen, skriver Sydney Morning Herald.

– Med andre ord har ikke spørsmålet om nyhetenes verdi blitt løst, påpeker The Telegraphs Harry De Quetteville i en kommentar i den australske avisen.