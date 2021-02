Politiet: Woods blir ikke siktet etter bilulykken

Politiet har etterforsket hendelsen, som skjedde på et område som regnes som ulykkesutsatt. Woods var alene i bilen, som rullet rundt da han kjørte av veien.

Fra før er det kjent at Woods ikke var påvirket da han krasjet, og dagen etter ulykken varsler politiet at det ikke vil bli opprettet sak mot ham for uaktsom kjøring.

– Dette var en ulykke, sier politisjefen i Los Angeles, Alex Villanueva.

Woods behandles på sykehuset Harbor-UCLA og har gått gjennom en lang operasjon i høyre bein og ankel. Han hadde flere åpne brudd.