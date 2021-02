Danmark gjenåpner fra 1. mars

Statsminister Mette Fredriksen og Socialdemokratiet ble onsdag enige med SF, De Radikale og Enhedslisten om at tiden er inne for å lempe på coronarestriksjonene.

De borgerlige partiene er uenige i strategien og slutter ikke opp om regjeringens forslag til gjenåpning.

Det er registrert 2.343 coronarelaterte dødsfall i Danmark, der drøyt 208.000 har fått påvist smitte. Landet har dermed 40 coronadødsfall per 100.000 innbyggere, nesten fire ganger så mange som Norge som har elleve.

De nåværende coronatiltakene i Danmark utløper denne uka, og lettelsene vil derfor skje fra 1. mars.

Butikker og kultur

Butikkene under 5.000 kvadratmeter får gjenåpne, med strenge smittevernkrav, men gjenåpningen gjelder ikke butikker på kjøpesentre, som fortsatt må holde stengt.

Butikker på over 5.000 kvadratmeter får også holde åpent, men må slippe inn et begrenset antall kunder om gangen.

Utendørs kulturinstitusjoner får gjenåpne, men med krav om negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

Idrett

Utendørs idrett og foreningsvirksomhet får også starte opp igjen, og grensen for antall deltakere heves fra 5 til 25.

Elevene i barne- og ungdomsskolen i Vest- og Nordjylland kan vende tilbake til skolebenken alt mandag. Det samme kan elevene i de videregående skolene i disse delene av landet.

Gjenåpningen av skolene varierer ellers fra region til region, avhengig av smittesituasjonen. Men planen er at alle videregående skoler og høgskoler kan gjenåpne fra midten av mars.

Usikre elementer

Helseminister Magnus Heunicke understreker at beslutningen om å starte gjenåpning er tatt i samråd med helsefaglige eksperter, men at ting kan endre seg raskt.

– Det er en rekke usikre elementer i beregningene. Det har vi vært åpne om. Skulle det vise seg at det er rom for ytterligere åpning, så er vi klare til å diskutere det med partiene, sier han.

Enhedslisten skulle gjerne ha åpnet mer opp, men forstår at det er nødvendig å holde igjen.

– Vi ville gjerne åpne mer, men blir nødt til å ta hensyn til at smitten ikke blusser voldsomt opp og risikoen for at helsevesenet blir overbelastet, tvitrer partiets talsperson Mai Villadsen.